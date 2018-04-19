Головной сухогруз для компании «Пола Райз» сойдёт со стапелей сормовской судоверфи

фото предоставлено пресс-службой завода «Красное Сормово» Головной сухогруз для компании «Пола Райз» сойдёт со стапелей сормовской судоверфиЗавод «Красное Сормово» завершает строительство головного сухогрузного судна проекта RSD59 для компании «Пола Райз». Спуск теплохода на воду запланирован на 20 апреля.

Мероприятие по случаю спуска на воду головного сухогруза пройдёт в режиме «Открытых дверей». На церемонии ожидается присутствие высокопоставленных гостей, руководителей и сотрудников предприятий, принимавших участие в проектировании и строительстве сухогруза, представителей заказчика и жителей города.

Головной сухогруз проекта RSD59 является первым из пяти сухогрузов данного проекта, строительство которых предусмотрено контрактом. Напомним, что трёхсторонний контракт на строительство пяти сухогрузных теплоходов проекта RSD59 был подписан в декабре 2016 года. Заказчиком по этим судам выступает « Государственная транспортная лизинговая компания » (ГТЛК); грузополучатель — судоходная компания «Пола Райз». Сдача всех судов назначена на 2018 год.

Разработанный «Морским Инженерным Бюро — Дизайн СПб » проект RSD59 вобрал в себя решение всех задач, которые не могли решить суда предшествующих ему проектов. Сухогрузы данного проекта не имеют аналогов среди судов своего класса и ранее не строились на верфях РФ

Габариты универсального сухогрузного судна проекта RSD59 позволят максимально использовать его грузоподъёмность для прохода по всем внутренним водным путям Российской Федерации, в том числе с выходом в море. Эти теплоходы полностью удовлетворяют требованиям по безопасности проживания экипажа, охране окружающей среды и человеческой жизни на море.

Технические характеристики проекта RSD59

Самоходное сухогрузное однопалубное судно с двумя грузовыми трюмами, с двумя полноповоротными ВРК, морского и смешанного «река/море» плавания «Волго-Дон макс» класса. Предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В». Районы плавания: морские районы, соответствующие ограниченному району плавания R2 с высотой волны 3% обеспеченности 7,0 м, с удалением от места убежища не более 100 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 200 миль, внутренние водные пути России с учетом ограничений, включая ВБВП и ВДСК.

Основные характеристики

Длина 140,88 м, ширина — 16,98 м, высота борта — 6 м, дедвейт река/море — 5128/7535 м, объем грузовых трюмов — 11292 м, количество трюмов — 2, осадка река/море — 3,6/4,53 м, автономность, сутки — 20/12.

Класс судна: КМ Ice2 R2 АUT1-ICS CONT (deck, cargo holds Nos.1.2) DG (bulk, pack)

Рабочая конструкторская документация судна выполнена Волго-Каспийским ПКБ.