В Югре пройдет фестиваль ремесел коренных народов мира

Накануне в формате видеоконференцсвязи состоялось заседание по подготовке к мероприятию. Ольга Бубновене, директор Центра народных художественных промыслов и ремесел, представила концепцию фестиваля. По ее словам, ремесло как часть повседневной жизни остается основным условием сохранения особой специфической ментальности народа, а культурным достоянием региона являются как памятники и музейные коллекции, так и создавшие их мастера.

Фестиваль проводится один раз в два года на протяжении 18 лет. Особенностью Х Международного фестиваля станет широкое участие в нем общественных организаций обско-угорских народов Югры . Об этом сообщила президент общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алферова. Гости фестиваля смогут узнать не только о ремеслах народности, но и о его вокальной и танцевальной культуре.

В рамках фестиваля будут представлены творческие площадки. «Предусмотрено 14 площадок в Самарово с представлением изделий народного искусства, национальной кухни и быта народов Югры, все это будет сопровождаться выступлениями творческих коллективов», — сказала Ирина Черкунова, заместитель главы Ханты-Мансийска

Фестиваль планируют включить в туристические маршруты и программы, а встречать и сопровождать туристов будут многочисленные волонтеры.