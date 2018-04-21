В Югре пройдет фестиваль ремесел коренных народов мира 

Накануне в формате видеоконференцсвязи состоялось заседание по подготовке к мероприятию. Ольга Бубновене, директор Центра народных художественных промыслов и ремесел, представила концепцию фестиваля. По ее словам, ремесло как часть повседневной жизни остается основным условием сохранения особой специфической ментальности народа, а культурным достоянием региона являются как памятники и музейные коллекции, так и создавшие их мастера.
Фестиваль проводится один раз в два года на протяжении 18 лет. Особенностью Х Международного фестиваля станет широкое участие в нем общественных организаций обско-угорских народов Югры. Об этом сообщила президент общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алферова. Гости фестиваля смогут узнать не только о ремеслах народности, но и о его вокальной и танцевальной культуре.
В рамках фестиваля будут представлены творческие площадки. «Предусмотрено 14 площадок в Самарово с представлением изделий народного искусства, национальной кухни и быта народов Югры, все это будет сопровождаться выступлениями творческих коллективов», — сказала Ирина Черкунова, заместитель главы Ханты-Мансийска.
Фестиваль планируют включить в туристические маршруты и программы, а встречать и сопровождать туристов будут многочисленные волонтеры.
Отметим, что за все время существования фестиваля в нем приняло участие более 90 тысяч человек из Венгрии, Финляндии, Канады, Швейцарии, Cербии, Эстонии, Конго, Узбекистана, Казахстана, Киргизии и многих регионов России. Удалось восстановить забытые и утраченные традиционные промыслы финно-угорских народов, такие как вышивка южных ханты и восточных манси, ткачество из крапивы, ткачество традиционных изделий из шерстяных нитей и многое другое.