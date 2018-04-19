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Делегация Югры представила в ООН опыт защиты прав коренных северян
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Делегация Югры представила в ООН опыт защиты прав коренных северян 

РИА «ФедералПресс» 57 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Делегация Югры представила опыт региона в сфере реализации прав коренных малочисленных народов Севера на в 17-й сессии Постоянного форума ООН в Нью-Йорке.
Округ на форуме представляют первый заместитель главы региона Алексей Шипилов, председатель Думы автономного округа Борис Хохряков, депутат Думы Югры, вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации по Уральскому федеральному округу Александр Новьюхов, заведующий сектором музейных программ и проектов Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» Вячеслав Кондин и оленеводы Сергей Ромбандеев, Валентин Тэвлин, Любовь Казанжи.
Представители округа приняли участие в дискуссии «Социально-значимые проекты по поддержке устойчивого развития коренных народов. Здравоохранение и социальные услуги. Российский опыт», организованной Федеральным агентством по делам национальностей России.
Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО
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