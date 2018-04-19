Делегация Югры представила в ООН опыт защиты прав коренных северян

Нью-Йорке. Делегация Югры представила опыт региона в сфере реализации прав коренных малочисленных народов Севера на в 17-й сессии Постоянного форума ООН

Представители округа приняли участие в дискуссии «Социально-значимые проекты по поддержке устойчивого развития коренных народов. Здравоохранение и социальные услуги. Российский опыт», организованной Федеральным агентством по делам национальностей России.