Крупный костромской телеканал перестал выходить в эфир

Шарье не выходит в эфир телеканал «Супер ТВ», узнал KOSTROMA.TODAY. Местные жители переживают за его судьбу.

«Здравствуйте, подскажите, кто знает, куда делся местный телеканал? На каком канале теперь? Родители живут в Шарье, переживают, что больше не посмотреть местные новости!» — пишут пользователи соцсетей.

Телеканал «Супер ТВ» был создан в Шарье в 2010 году. На днях канал прекратил вещание. Шарьинцы уже подумали, что навсегда. В городе даже ходят слухи, что телеканал обанкротился.

«Мы приостановили вещание из-за того, что сейчас у нас идет техническое переоснащение. Мы начнем выходить в эфир в мае», — рассказала корреспонденту KOSTROMA.TODAY директор телеканала «Супер ТВ» Ольга КУЗНЕЦОВА

Сейчас телеканал переезжает, сотрудники ждут новое оборудование.

О закрытии телеканала речи не идет.