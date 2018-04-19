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Крупный костромской телеканал перестал выходить в эфир
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Крупный костромской телеканал перестал выходить в эфир 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
В Шарье не выходит в эфир телеканал «Супер ТВ», узнал KOSTROMA.TODAY. Местные жители переживают за его судьбу.
«Здравствуйте, подскажите, кто знает, куда делся местный телеканал? На каком канале теперь? Родители живут в Шарье, переживают, что больше не посмотреть местные новости!» — пишут пользователи соцсетей.
Телеканал «Супер ТВ» был создан в Шарье в 2010 году. На днях канал прекратил вещание. Шарьинцы уже подумали, что навсегда. В городе даже ходят слухи, что телеканал обанкротился.
«Мы приостановили вещание из-за того, что сейчас у нас идет техническое переоснащение. Мы начнем выходить в эфир в мае», — рассказала корреспонденту KOSTROMA.TODAY директор телеканала «Супер ТВ» Ольга КУЗНЕЦОВА.
Сейчас телеканал переезжает, сотрудники ждут новое оборудование.
О закрытии телеканала речи не идет.
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