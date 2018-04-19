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83-летний отставной король Бельгии госпитализирован из-за сердечной болезни
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83-летний отставной король Бельгии госпитализирован из-за сердечной болезни 

Интересант 57 минут назад
Король бельгийцев Альберт II, который еще в 2013 году передал престол сыну, госпитализирован вчера вечером в университетскую клинику Святого Луки в Брюсселе из-за проблем с сердцем, сообщает пресс-служба королевского дворца.
83-летний Альберт страдает стенозом аортального клапана, поэтому время от времени ему требуется специальное лечение в стационаре.
Экс-король взошел на трон в 1993 году после смерти своего бездетного старшего брата Бодуэна I. В июле 2013 года он отрекся от престола в пользу сына Филиппа, сохранив при этом титул короля бельгийцев.
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