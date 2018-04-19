«Опора России»: докапитализация государством МФО в Крыму удешевит кредиты для бизнеса

ЯЛТА, 19 апреля. / ТАСС /. Докапитализация микрофинансовых организаций (МФО) Крыма за счет государства необходима доля того, чтобы малый бизнес получил доступ к дешевым кредитам. Об этом заявил президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин на Ялтинском международном экономическом форуме.

"Необходимо докапитализировать микрофинансовые организации в Крыму не менее чем на 1 млрд рублей в совокупности, но поскольку Крым является дотационным регионом, то на это нужно разрешение Минфина . Я считаю, что мы все и предприниматели Крыма должны обратиться в Минфин, чтобы он разрешил провести докапитализацию МФО Крыма, это очень важно. Пока требования для микробизнеса по кредитным историям, по залогам не сформированы, они слишком жесткие", — отметил он.

По словам Калинина, также следует сохранить льготные нормы резервирования для крымских банков хотя бы на два — три года, чтобы они не ужесточали условия кредитования для бизнеса в регионе.

"Мы должны сделать все, чтобы крымский малый бизнес чувствовал себя точно так же по уровню ставок, по доступности денег, как и вся материковая часть России ", — подчеркнул президент «Опоры России».

Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит с 19 по 21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.