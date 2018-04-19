Косачев поздравил «Аргументы и факты» с 40-летним юбилеем 

По его словам, издание всегда отличали серьезность содержания и глубина анализа
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев поздравил редакционный коллектив «Аргументов и фактов» с 40-летним юбилеем.
«На протяжении всего периода деятельности, «АиФ» отвечает на запросы широкой и многообразной аудитории с присущими ее журналистам высоким профессионализмом, умением объективно и честно подавать информацию в материалах на самые острые и значимые темы», — сказал сенатор.
По его словам, «Аргументы и факты» всегда отличали серьезность содержания и глубина анализа. И сегодня «АиФ» находится в числе флагманов отечественной журналистики, отметил Косачев.
В заключении сенатор пожелал изданию дальнейших успехов, процветания и долгих лет творческой жизни.
Ранее «Аргуметы и факты» поздравил президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко.