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Косачев поздравил «Аргументы и факты» с 40-летним юбилеем
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Косачев поздравил «Аргументы и факты» с 40-летним юбилеем 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
По его словам, издание всегда отличали серьезность содержания и глубина анализа
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев поздравил редакционный коллектив «Аргументов и фактов» с 40-летним юбилеем.
«На протяжении всего периода деятельности, «АиФ» отвечает на запросы широкой и многообразной аудитории с присущими ее журналистам высоким профессионализмом, умением объективно и честно подавать информацию в материалах на самые острые и значимые темы», — сказал сенатор.
По его словам, «Аргументы и факты» всегда отличали серьезность содержания и глубина анализа. И сегодня «АиФ» находится в числе флагманов отечественной журналистики, отметил Косачев.
В заключении сенатор пожелал изданию дальнейших успехов, процветания и долгих лет творческой жизни.
Ранее «Аргуметы и факты» поздравил президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
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