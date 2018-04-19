Отбой о госрегистрации теперь будет приходить только на электронку

ФНС напоминает претендентам на госрегистрацию статуса предпринимателя или юрлица, а также тем, кто планирует изменения в учредительной документации указывать в заявлениях адрес электронной почты.

Со вступлением в действие поправок в Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ решения о приостановке, отказе в регистрации так же как и уведомление о положительных результатах таковой будут направляться заявителям согласно новому порядку.

Вне зависимости от того предоставлен ли пакет документов в единый регистрационный центр в цифре или в натуре, результаты их обработки вышлют в виртуальной форме на указанный e-mail.

Бумажный экземпляр будет выдаваться по запросу.

Новый порядок действует с 29 апреля.