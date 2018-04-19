Парфенчикову предложили создать министерство леса в Карелии

Депутаты Заксобрания Карелии считают, что в республике мало внимания уделяют лесному комплексу. Сегодня на заседании законодательного собрания Карелии глава республики Артур Парфенчиков заявил, что не видит причин для создания министерства леса. Об этом он заявил, отвечая на вопросы депутатов после доклада о проделанной работе в 2017 году.

Много внимания уделено лесному комплексу. Но много вопросов остается по лесоустройству, расчетной лесосеке. Нужно ли создать в регионе отдельное министерство леса? — поинтересовался у Парфенчикова депутат Валерий Шоттуев.

По словам главы Карелии, комплексный это комплексный вопрос, можно привести аргументы и «за» и «против».

Надо ли увеличивать структуру правительства, вводить новые штатные единицы? Все проблемы мы понимаем, внедряем систему эффективного лесопользования, проводим анализ, оцениваем работу каждого арендатора. Подводим наших основных партнеров, чтобы делянка осваивалась полностью. «Кареллеспром» работает с прибылью, сработали в 90 миллионов прибыль. Если и будем продавать это госпредприятие, то только серьезному инвестору,