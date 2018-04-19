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На что жалуемся? 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Врио губернатора поручил в двухмесячный срок создать единую систему защиты прав потребителей
Год назад Президент России провел заседание президиума Госсовета Российской Федерации по вопросу усовершенствования национальной системы защиты прав потребителей. На этом заседании Владимир Путин заявил, что главная цель защиты прав потребителей — сохранение материального и морального благополучия людей, их здоровья, а также серьезный стимул для дальнейшего развития бизнеса и повышения качества товаров и услуг. Глава государства дал поручение создать при главах регионов координационные советы по защите прав потребителей.
В ноябре прошлого года назначенный врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников одним из первых подписал постановление о создании такого совета.
— При региональном министерстве промышленности и торговли много лет существует комиссия по безопасности продовольственных товаров, которая проводит месячники проверки качества различных товаров, контролирует предприятия, выпускающие продукты питания, выявляет места несанкционированной торговли и так далее, — пояснил Николай Симонов, врио министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. — Но, конечно, этого недостаточно, работа должна вестись системно, в этом заинтересованы все.
По словам руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области Александра Щербатова, в прошлом году от жителей региона поступило 3 849 обращений, что на 7 процентов больше, чем в 2016-м. 42 процента всех жалоб касаются качества товаров, остальные — качества услуг. В первой группе 91 процент обращений приходится на непродовольственные товары, а среди услуг в антирейтинге лидируют финансовые (по большей части это касается крупных банков), услуги связи и жилищно-коммунальные. Кстати, большая часть дел, отправленных в суд, заведены в отношении именно представителей ЖКХ.
Итогом заседания координационного совета стало решение разработать региональную программу по защите прав потребителей. В двухмесячный срок министерствам и ведомствам необходимо внести в государственные либо ведомственные программы мероприятия, направленные на защиту прав потребителей. Федеральные структуры и общественные объединения тоже должны принять самое активное участие в этом процессе.
Опубликовано в газете «Советская Сибирь» №16 от 18 апреля 2018 года
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