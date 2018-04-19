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Во Владивостоке на установку новых уличных камер видеонаблюдения выделили более четырёх млн рублей
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Во Владивостоке на установку новых уличных камер видеонаблюдения выделили более четырёх млн рублей 

Prim.News 1 час назад
Их смонтируют в сквере, на остановках и перекрестах.
Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное управление администрации города Владивостока» объявило электронный аукцион на работы по монтажу системы видеонаблюдения согласно муниципальной программе «Развитие связи и информатизации на территории Владивостокского городского округа» на 2014-2019 годы.
Максимальная цена контракта составляет 4,1 млн рублей. Установить системы видеонаблюдения нужно в Театральном сквере, на остановке «Китай-город», перекрестке СШ №38, перекрестках Светланская — Лазо, ул. Светланская — Музейный переулок, остановке «Цирк», остановке «Дальзавод», перекрестках Океанский проспрект — Мельниковская, Партизанский проспрект — Нерчинская.
Выполнить работы нужно в течение 80 дней с момента заключения контракта. Итоги аукциона подведут 14 мая.
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