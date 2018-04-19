Во Владивостоке на установку новых уличных камер видеонаблюдения выделили более четырёх млн рублей

Их смонтируют в сквере, на остановках и перекрестах.

Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное управление администрации города Владивостока» объявило электронный аукцион на работы по монтажу системы видеонаблюдения согласно муниципальной программе «Развитие связи и информатизации на территории Владивостокского городского округа» на 2014-2019 годы.

Максимальная цена контракта составляет 4,1 млн рублей. Установить системы видеонаблюдения нужно в Театральном сквере, на остановке «Китай-город», перекрестке СШ №38, перекрестках Светланская — Лазо, ул. Светланская — Музейный переулок, остановке «Цирк», остановке «Дальзавод» , перекрестках Океанский проспрект — Мельниковская, Партизанский проспрект — Нерчинская.

Выполнить работы нужно в течение 80 дней с момента заключения контракта. Итоги аукциона подведут 14 мая.