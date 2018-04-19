ГД надеется привлечь инвестиции в Крым с помощью криптовалютного офшора

Как передает RNS, возможность создания криптовалютного офшора на полуострове депутаты Госдумы обсудили в кулуарах Ялтинского международного экономического форума.

По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, такой шаг позволит привлечь в Крым дополнительные инвестиции.

«Да, криптовалютный офшор в Крыму — это хорошая идея. Здесь для этого есть все условия. К тому же, местные компании нуждаются в инвестициях, и привлечение их через токены — это хороший вариант», — приводит ресурс слова депутата.