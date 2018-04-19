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ГД надеется привлечь инвестиции в Крым с помощью криптовалютного офшора
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ГД надеется привлечь инвестиции в Крым с помощью криптовалютного офшора 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о намерении создать в Крыму криптовалютный офшор.
Как передает RNS, возможность создания криптовалютного офшора на полуострове депутаты Госдумы обсудили в кулуарах Ялтинского международного экономического форума.
По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, такой шаг позволит привлечь в Крым дополнительные инвестиции.
«Да, криптовалютный офшор в Крыму — это хорошая идея. Здесь для этого есть все условия. К тому же, местные компании нуждаются в инвестициях, и привлечение их через токены — это хороший вариант», — приводит ресурс слова депутата.
ИД «Собеседник»: последние новости
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