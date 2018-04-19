Неухоженность Ким Кардашьян возмутила поклонников

Неухоженные ногти на ногах Ким Кардашьян шокировала поклонников. Об этом сообщает Daily Mail.

37-летняя участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» опубликовала в Twitter фотографию своих ног и получила критику со стороны подписчиков, посчитавших, что она забыла сделать педикюр.

Кто-то даже приписал звезде грибок и гангрену.

«Ногти выглядят так, как будто это гангрена. О господи, у нее есть все деньги мира, но она не в состоянии сходить на педикюр», — возмущались в комментариях.

«Принимай «Ламизил» три месяца, и грибок пройдет», — подкалывали другие.

«Эти ногти чуть не довели меня до инфаркта», — высказывались третьи.

Однако некоторые вступились за своего кумира и пристыдили обидчиков. «Она безупречна. Как же странно, что вы, люди, только и выискиваете, к чему бы придраться. Ким Кардашьян великолепна!», — защищали они.

Чтобы успокоить подписчиков, телезвезда сфотографировала свои пальцы, накрашенные неоново-желтым лаком, и выложила снимок в Instagram.

В феврале Ким Кардашьян разместила в своем аккаунте в Instagram фотографию в халате, чалме из полотенца и крупных золоченых серьгах в форме бананов. Полуулыбка звезды и угол падения света создали иллюзию, что ее рот полон мелких острых зубов. Отметив это, пользователи сравнили ее с пираньей.