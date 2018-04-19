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Неухоженность Ким Кардашьян возмутила поклонников
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Неухоженность Ким Кардашьян возмутила поклонников 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Неухоженные ногти на ногах Ким Кардашьян шокировала поклонников. Об этом сообщает Daily Mail.
37-летняя участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» опубликовала в Twitter фотографию своих ног и получила критику со стороны подписчиков, посчитавших, что она забыла сделать педикюр.
Кто-то даже приписал звезде грибок и гангрену.
«Ногти выглядят так, как будто это гангрена. О господи, у нее есть все деньги мира, но она не в состоянии сходить на педикюр», — возмущались в комментариях.
«Принимай «Ламизил» три месяца, и грибок пройдет», — подкалывали другие.
«Эти ногти чуть не довели меня до инфаркта», — высказывались третьи.
Однако некоторые вступились за своего кумира и пристыдили обидчиков. «Она безупречна. Как же странно, что вы, люди, только и выискиваете, к чему бы придраться. Ким Кардашьян великолепна!», — защищали они.
Чтобы успокоить подписчиков, телезвезда сфотографировала свои пальцы, накрашенные неоново-желтым лаком, и выложила снимок в Instagram.
В феврале Ким Кардашьян разместила в своем аккаунте в Instagram фотографию в халате, чалме из полотенца и крупных золоченых серьгах в форме бананов. Полуулыбка звезды и угол падения света создали иллюзию, что ее рот полон мелких острых зубов. Отметив это, пользователи сравнили ее с пираньей.
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