Согласована реконструкция 29 советских кинотетаров 

По программе реконструкции 29 советских кинотеатров, находящихся в зданиях старого типа, должны превратиться в многофункциональные районные центры. 3 кинотеатра ЮЗАО уже вошли в эту программу.
«После реконструкции устаревшие и зачастую не использующиеся по назначению здания превратятся в современные многофункциональные районные центры, в которых местные жители смогут найти всё необходимое для полноценного отдыха и развлечений», — заявил председатель Москомэкспертизы.
Еще 10 проектов реконструкции будет рассмотрено в дальнейшем: предполагается, что это будут кинотеатры «Керчь», «Волгоград», «Восход», «Экран», «Витязь», «Ладога», «Марс», «Варшава», «Первомайский», «Звёздный».
Реконструкция советских районных кинотеатров и превращение их в современные районные центры — программа, реализуемая компанией-собственником зданий ADG group при поддержке Правительства Москвы и Мэра столицы Сергея Собянина.
«Наша задача — не просто построить на месте бывших кинотеатров коммерчески эффективные объекты. Мы намерены возродить историческую функцию советских кинотеатров, сделать наши районные центры точками притяжения для горожан», — рассказывает Григорий Печерский, управляющий партнер ADG group. — «Районный центр — это место, куда будут приходить, чтобы провести время всей семьей, посмотреть кино, встретиться с друзьями в кафе или ресторане, посетить лекцию или мастер-класс, купить свежие продукты и все самое необходимое для дома, а также починить и почистить вещи, отвести ребенка на занятия, позаниматься спортом. Самое главное — всё это мы хотим предложить москвичам прямо рядом с домом».