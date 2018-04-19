Согласована реконструкция 29 советских кинотетаров

По программе реконструкции 29 советских кинотеатров, находящихся в зданиях старого типа, должны превратиться в многофункциональные районные центры. 3 кинотеатра ЮЗАО уже вошли в эту программу.

«После реконструкции устаревшие и зачастую не использующиеся по назначению здания превратятся в современные многофункциональные районные центры, в которых местные жители смогут найти всё необходимое для полноценного отдыха и развлечений», — заявил председатель Москомэкспертизы.

Еще 10 проектов реконструкции будет рассмотрено в дальнейшем: предполагается, что это будут кинотеатры «Керчь», «Волгоград», «Восход», «Экран», «Витязь», «Ладога», «Марс», «Варшава», «Первомайский», «Звёздный».

Реконструкция советских районных кинотеатров и превращение их в современные районные центры — программа, реализуемая компанией-собственником зданий ADG group при поддержке Правительства Москвы и Мэра столицы Сергея Собянина