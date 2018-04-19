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Полицейский из Кольчугино спас бабулю
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Полицейский из Кольчугино спас бабулю 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы УМВД России по Владимирской области
Небольшой будничный подвиг совершил сержант полиции из города Кольчугино Ярослав Саркисян. Сотрудник ППС патрулировал улицы райцентра и обратил внимание на пожилую бабушку, которая растеряно оглядывалась по сторонам. Другой прошёл бы мимо пенсионерки, но сержант решил уточнить: кого она потеряла?
В ходе разговора выяснилось, что бабушка приехала в Кольчугино из Москвы к своему родственнику, но тот не встретил ее на вокзале и уже второй день она ходит по улицам города и пытается отыскать место его проживания. Как выяснилось, адреса родственника женщина не помнит.
Сержант проявил уважение к пожилому человеку — отвел бабушку в полицейский участок, напоил чаем и по базе пробил данные московских родственников потерявшейся пенсионерки. По телефону Саркисян связался с дочерью бабули. Взволнованная женщина сообщила, что уже вторые сутки разыскивает свою маму, инвалида второй группы, которая ушла из дома, никого не предупредив о том, куда именно она отправилась.
Но и это еще не все. Неравнодушный полицейский проводил старушку на вокзал и даже купил из своей скромной зарплаты билет. Посадив бабушку на поезд, сержант попросил присмотреть за ней проводницу и передать из рук в руки — дочери.
Спустя несколько дней из Москвы в ОМВД по Кольчугинскому район пришло письмо с благодарностью.
«Благодаря грамотным и своевременным действиям сержанта полиции Ярослава Саркисяна моя 83-летняя мама, инвалид 2 группы, потерявшаяся в чужом городе, быстро нашлась и снова оказалась дома», — говорится в письме.
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