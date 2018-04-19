Назначен новый прокурор Большечерниговского района 

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки Игорь Чудновец назначен на должность прокурора Большечерниговского района, сообщает прокуратура Самарской области.
Чудновец Игорь Михайлович, родился в 1974 году.
В 1999 году окончил Самарскую Государственную Экономическую Академию.
На службе в органах прокуратуры состоит в должностях: с 1999 г. по 2002 г. — помощника Похвистневского межрайонного прокурора Самарской области, с 2002 г. по 2007 г. — заместителя прокурора Красноармейского района Самарской области, с 2007 г. по 2015 г. — прокурора Приволжского района Самарской области. С 2015 г. занимал должность заместителя прокурора Безенчукского района Самарской области.