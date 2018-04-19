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Медведев назвал досрочное начало работы Кандымского ГПК в Узбекистане важным событием
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Медведев назвал досрочное начало работы Кандымского ГПК в Узбекистане важным событием 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям церемонии открытия Кандымского газоперерабатывающего комплекса (ГПК), которая состоялась 19 апреля в Узбекистане. Текст приветствия опубликован в четверг на сайте кабмина.
"Поздравляю вас с досрочным началом работы Кандымского газоперерабатывающего комплекса. Это важное событие, которое подчеркивает значимость наших совместных усилий по укреплению стратегического партнерства между Россией и Узбекистаном", — говорится в приветствии.
Как отметил премьер, благодаря добросовестному труду коллектива инженеров, геологов и строителей комплекс был возведен в рекордный срок — за два года. «Сегодня при мощности 8,1 млрд кубометров природного газа в год комплекс станет одним из крупнейших в Центральной Азии. И будет играть ключевую роль в обустройстве Кандымского месторождения», — подчеркнул Медведев.
По его словам, открытие комплекса является еще одним наглядным подтверждением широких возможностей для партнерства Узбекистана и РФ в энергетике. Медведев также отметил существенный вклад российской компании «Лукойл», которая инвестировала в строительство комплекса, в развитие гуманитарных проектов в Кашкадарьинской и Бухарской областях. «Эти проекты, адресованные в том числе детям, имеют большое значение для отношений между нашими странами в будущем», — подчеркнул он.
Премьер выразил убеждение, что на базе построенного комплекса РФ и Узбекистану предстоит реализовать новые совместные инициативы, которые принесут реальную пользу экономикам стран.
Строительство ГПК началось в апреле 2016 года. Ожидается, что комплекс будет переработать более 8,1 млрд куб. м газа в год.
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