Жасмин пожаловалась поклонникам, что ее дочь похожа на папу

Певица Жасмин посетовала на внешность своей дочери Маргариты. Артистке хочется, чтобы девочка была похожа на нее. Однако, пока все, да и сама Жасмин уверены — Маргарита растет копией своего отца — бизнесмена и миллионера Илана Шора

Ну вот, всю жизнь мечтаешь о дочке, 9 месяцев ее носишь, 10 часов рожаешь, полгода не спишь по ночам, да и потом каждую минуту жизни думаешь о ней, а она, видите ли, на папу похожа! 😂😄

написала Жасмин в Instagram.

Публикация от Жасмин / Jasmin (@jasmin) 20 Апр 2018 в 3:04 PDT Утешить подругу решила певица Валерия . Она заметила, что, возможно, свои черты Жасмин обнаружит в дочери чуть позже.

У меня тоже так было сначала, потом я «проступать» стала,

написала Валерия в комментариях.

Остальные подписчики тоже попытались убедить Жасмин не расстраиваться по этому поводу. «А мне кажется, что она мамина дочка💝», «Ну и что, зато есть дочка», «И на маму тоже. Две красавицы👍», «Жасмин, это нормально. Для девочек папа пример, и они хотят быть похожи на пап», — можно прочесть в комментариях. Публикация от Жасмин / Jasmin (@jasmin) 7 Фев 2018 в 4:04 PST На самом деле, Маргарита часто радует свою маму, даже несмотря на то, что черты ее лица больше похожи на мужа певицы. Девочка уже не впервые выходит в роли модели на показах детской одежды. Недавно она приняла участие в показе Галины Юдашкиной вместе с детьми Пугачевой, Навки и других звездных родителей. Публикация от Жасмин / Jasmin (@jasmin) 5 Апр 2018 в 1:56 PDT Напомним, с 1996 по 2006 год Жасмин была замужем за бизнесменом Вячеславом Семендуевым, в 1997 году у певицы и ее экс-супруга родился сын Михаил. В 2011 году певица стала женой бизнесмена и миллионера Илана Шора, в этих отношениях в 2012-м появилась на свет дочь Маргарита, а в 2016-м — сын Мирон. Кстати, некоторое время назад Маргарита восхитила подписчиков мамы исполнением лезгинки. Судя по всему, ребенок, как и мама, растет очень творческой личностью. Если у вас есть кто-то, кто каждый вечер желает вам спокойной ночи, вы уже счастливее многих людей на планете 😌 ❤️🙏🏻 #Жасмин #Семья #14февраля #ДеньСвятогоВалентина #люблюдокосмоса Публикация от Жасмин / Jasmin (@jasmin) 14 Фев 2018 в 12:04 PST Фото: Instagram / margaritashor Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!