Старшая дочь Ивана Охлобыстина выросла копией мамы

Актер Иван Охлобыстин поделился в Instagram фотографией старшей дочери Анфисы. А его подписчики признались, что при первом взгляде на снимок перепутали девушку с ее мамой. И только подпись к фото помогла им понять ошибку. Девушка, особенно в темных очках, частично прикрывающих лицо, действительно очень похожа на свою маму Оксану.

Анфиса сноубордистка,

подписал фото Иван Охлобыстин, развеяв сомнения подписчиков.

Публикация от Преподобный отец Иоанн (@psykero1477) 17 Апр 2018 в 10:26 PDT А вот так выглядит мама Анфисы. Жена и дочь Ивана Охлобыстина похожи не только внешне, но и стилем причесок. Публикация от Преподобный отец Иоанн (@psykero1477) 11 Ноя 2017 в 6:19 PST «Я думал это Оксана», «На маму статью похожа!», «Я до прочтения подписи подумала, что это ваша жена Оксана. 😉 Доченька ваша совсем взрослая стала😊», «Так на маму похожа», — комментируют пользователи. Напомним, Иван Охлобыстин с 1995 года женат на актрисе Оксане Охлобыстиной. В этом браке у супругов родились шестеро детей. Сейчас пара воспитывает двоих сыновей Василия, который появился на свет 5 марта 2001 года, и Савву (22 марта 2006 г. р.) и четырех дочек Анфису (8 августа 1996 г. р.), Евдокию (2 ноября 1997 г. р.), Варвару (9 марта 1999 г. р.) и Иоанну (17 августа 2002 г. р.). Публикация от Преподобный отец Иоанн (@psykero1477) 4 Сен 2016 в 5:58 PDT Фото: Instagram / @psykero1477