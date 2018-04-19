Ещё
Старшая дочь Ивана Охлобыстина выросла копией мамы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Старшая дочь Ивана Охлобыстина выросла копией мамы 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Актер Иван Охлобыстин поделился в Instagram фотографией старшей дочери Анфисы. А его подписчики признались, что при первом взгляде на снимок перепутали девушку с ее мамой. И только подпись к фото помогла им понять ошибку. Девушка, особенно в темных очках, частично прикрывающих лицо, действительно очень похожа на свою маму Оксану.
Анфиса сноубордистка,
подписал фото Иван Охлобыстин, развеяв сомнения подписчиков.
Публикация от Преподобный отец Иоанн (@psykero1477) 17 Апр 2018 в 10:26 PDT  А вот так выглядит мама Анфисы. Жена и дочь Ивана Охлобыстина похожи не только внешне, но и стилем причесок. Публикация от Преподобный отец Иоанн (@psykero1477) 11 Ноя 2017 в 6:19 PST  «Я думал это Оксана», «На маму статью похожа!», «Я до прочтения подписи подумала, что это ваша жена Оксана. 😉 Доченька ваша совсем взрослая стала😊», «Так на маму похожа», — комментируют пользователи. Напомним, Иван Охлобыстин с 1995 года женат на актрисе Оксане Охлобыстиной. В этом браке у супругов родились шестеро детей. Сейчас пара воспитывает двоих сыновей Василия, который появился на свет 5 марта 2001 года, и Савву (22 марта 2006 г. р.) и четырех дочек Анфису (8 августа 1996 г. р.), Евдокию (2 ноября 1997 г. р.), Варвару (9 марта 1999 г. р.) и Иоанну (17 августа 2002 г. р.). Публикация от Преподобный отец Иоанн (@psykero1477) 4 Сен 2016 в 5:58 PDT  Фото: Instagram / @psykero1477
Letidor.ru: последние новости
35-летняя приемная дочь Дмитрия Хворостовского скоро впервые станет мамой Галина Юдашкина призналась, что вторые роды прошли «волнительно» и «не так радужно», как первые Милла Йовович снялась с дочерью для глянцевого журнала
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО187
Япония заявила протест России395
8 лет за кокаиновый круиз18
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом36
Тулеев уедет за границу310
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
02:45
Путин проведет совещание с Совбезом РФ
Политика
01:18
Кремль: агрессивные проявления в адрес России продолжаются
Политика
04:24
Песков о блокировке Telegram: это не вопрос одного дня
Политика
01:20
Собянин рассказал о ходе реконструкции «Лужников»
Новости Москвы
00:57
В столице реконструируют три развязки на МКАД
Новости Москвы
00:25
В Москве появятся бесплатные исторические прогулки
Новости Москвы
03:24
Собянин поручил повысить выплаты донорам
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение