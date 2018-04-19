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Власти Северной Осетии разработают программу экологического воспитания населения
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Власти Северной Осетии разработают программу экологического воспитания населения 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 19 апреля. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поручил разработать программу экологического воспитания, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"То санитарное состояние, которое сейчас наблюдается в городе [Владикавказе], неудовлетворительное. И, если работники уборочных организаций добросовестно выполняют свой трудовой долг, то уже с жителями республики нужно вести дополнительную работу. Я уже дал поручение министерству экологии и природных ресурсов разработать программу экологического воспитания", — сказал Битаров журналистам во время посещения Владикавказского муниципального бюджетного учреждения «Специализированный экологический сервис».
По словам руководителя республики, программа будет внедряться во всех муниципалитетах, начиная с детского сада. «Детям с раннего возраста нужно объяснять, к чему приводит необдуманно выброшенная бутылка, пластик или пакет», — отметил он.
Глава республики поставил задачу по созданию достойных условий труда сотрудникам «Спецэкосервиса», в том числе, организации питания за счет муниципального бюджета, а работников попросил уделить внимание уборке центральной части города, спальным районам, а также своевременному вывозу мусора с территорий кладбищ.
В настоящее время по всей республике проходят республиканские субботники. Они начались по инициативе главы Северной Осетии с момента его назначения на должность на врио руководителя. Битаров лично принимает в них участие вместе с чиновниками, работниками бюджетных организаций.
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