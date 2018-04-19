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Выплатят ли пособие по рождению первенца за предыдущие месяцы?
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Выплатят ли пособие по рождению первенца за предыдущие месяцы? 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В январе я родила первенца и только сейчас узнала, что могу получать ежемесячное пособие. Выплатят ли мне его за прошлые месяцы?
Отвечает заместитель министра социального развития Пермского края Марина Визе:
«По Федеральному закону, если обращение за назначением ежемесячной выплаты на первого ребёнка последовало не позднее 6 месяцев со дня его рождения, ежемесячная выплата осуществляется со дня рождения первенца. В остальных случаях выплату производят с момента обращения за её назначением.
Право на выплату имеют семьи, в которых первенец родился в период с 1 января 2018 года и если размер среднедушевого дохода семьи в месяц не превышает полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты. То есть доход на человека в семье за II квартал 2017 года не должен превышать 16 206 рублей»
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