Выплатят ли пособие по рождению первенца за предыдущие месяцы?

В январе я родила первенца и только сейчас узнала, что могу получать ежемесячное пособие. Выплатят ли мне его за прошлые месяцы?

Отвечает заместитель министра социального развития Пермского края Марина Визе:

«По Федеральному закону, если обращение за назначением ежемесячной выплаты на первого ребёнка последовало не позднее 6 месяцев со дня его рождения, ежемесячная выплата осуществляется со дня рождения первенца. В остальных случаях выплату производят с момента обращения за её назначением.

Право на выплату имеют семьи, в которых первенец родился в период с 1 января 2018 года и если размер среднедушевого дохода семьи в месяц не превышает полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты. То есть доход на человека в семье за II квартал 2017 года не должен превышать 16 206 рублей»