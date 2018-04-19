Свердловская полиция меняет полковников — подробности назначений

Заместитель начальника полиции свердловского главка МВД Олег Курач ушел на пенсию, освободив эту должность для Александра Бутакова, возглавлявшего до последнего времени Центр по противодействию экстремизма. Увольнение Курача произошло в минувшую пятницу, 13 апреля.

Как пояснили «АиФ-Урал» в пресс-службе ГУ МВД на место подполковника Бутакова пришел его заместитель — полковник полиции Игорь Талдыкин. Он получил должность временно, и будет ли занимать ее в дальнейшем покажет время.

Между тем, по сведениям информированных источников уход Олега Курача, считающегося близким сторонником действующего начальника главка Михаила Бородина , считается следствием затяжного межведомственного конфликта между региональным ГУ МВД и свердловским управлением ФСБ . В частности известно, что чекисты были против возвращения Олега Курача из длительного отпуска, в который он, как говорят, выныжденно ушел в середине 2017 года и вернулся на работу лишь осенью. Многие ожидали двух исходов: либо отставки Курача, либо ухода со своего поста нынешнего главы УФСБ Александра Вяткина . Последнему, однако, недавно продлили контракт, вследствие чего в полицейском главке произошла рокировка.

«Назначение на должность замначальника полиции Александра Бутакова стало решением компромиссным. В свое время он выстроил хорошие отношения со «смежниками» по линии борьбы с терроризмом. У Бутакова было много наработок, да и сам он честный офицер, и чекисты к нему претензий не имеют», — рассказывает собеседник.