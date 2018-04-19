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Европейцы пожелали на Ялтинском форуме отмены санкций
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Европейцы пожелали на Ялтинском форуме отмены санкций 

Российская Газета 27 минут назад
Фото: Российская Газета
На торжественном открытии IV Ялтинского международного экономического форума от имени всех иностранных гостей участников поприветствовал депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер и вице-мэр австрийского города Линц Детлеф Виммер. Они поблагодарили за приглашение на форум и выразили намерение добиваться отмены санкционной политики в отношении России и Крыма.
Маркус Фронмайер рассказал, что уже не раз приезжал в Крым с 2016 года, и в этот раз был особенно поражен масштабами и великолепием нового терминала аэропорта Симферополь.
— Ялтинский международный экономический форум за несколько лет стал местом встречи представителей различных государств — мы можем обмениваться мнениями, — сказал немецкий гость. — Сейчас у нас сложное время с множеством конфликтов. Но Крым активно развивался в последние годы. Берлинский аэропорте в Германии мы много лет строим, и у нас, конечно, не такие успехи. Здесь прямо видно, как за короткое время, короткий период можно завершить такой проект.
В свою очередь, вице-мэр австрийского города Линц Детлеф Виммер выступил за совместную работу народов Европы и России на общее благо.
— Если многие страны и регионы последуют нашему примеру и шаг за шагом будут менять жесткую санкционную линию, я думаю, мы многое можем сделать друг для друга хорошего, — уверен Виммер. — Я очень рад, что Австрия не участвует в высылке дипломатов, и рад, что приехал сюда. Я выступаю за сотрудничество и надеюсь, что Крым получит от этого только самое хорошее.
Напомним, в этом году на форум в Ялту приехали делегации из 71 страны мира. Самые представительные — делегации из Германии, Австрии и Сирии.
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