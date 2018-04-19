В дни игр чемпионата мира по футболу будут закрывать ул. Чистопольскую

Зона «последней мили» в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу в Казани будет увеличена.

«Требования устанавливает FIFA, «последняя миля» по сравнению с Кубком Конфедераций не претерпела значительных изменений за исключением улиц Сибгата Хакима и Чистопольской, — сообщил Хисамутдинов. — Мы должны обеспечить возможность для прохода клиентских групп между «Казань-Ареной» и «Чашей» (центром семьи «Казан», где будет проходить фестиваль болельщиков. — Прим.авт.). Таким образом улица Чистопольская будет закрыта для проезда.

Между тем, в городе планируется организовать 8 перехватывающих парковок — у торговых центров, с которыми сейчас ведутся переговоры. Это, в частности, ТЦ «XL», «Леруа Мерлен», а также «Татнефть-арена». Желающие смогут оставить автомобиль возле Энергоуниверситета на платной муниципальной парковке и бесплатно добраться на велосипеде до стадиона. Можно воспользоваться и другими велосипедами, места для велопарковки у стадиона хватит, уверил Хисамутдинов.

Подробные схемы ограничения движения станут известны после 4 мая, когда будет официально опубликовано постановление руководителя исполкома.

Впрочем, жителям 69-го квартала и ЖК «Современник» городские власти пообещали проезд по пропускам. Предусмотрено 4 000 документов — по одному на квартиру.