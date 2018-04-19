Ещё
В дни игр чемпионата мира по футболу будут закрывать ул. Чистопольскую
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В дни игр чемпионата мира по футболу будут закрывать ул. Чистопольскую 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Зона «последней мили» в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу в Казани будет увеличена.
Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-Информ» сообщил заместитель председателя Комитета по транспорту исполкома Казани Марат Хисамутдинов.
«Требования устанавливает FIFA, «последняя миля» по сравнению с Кубком Конфедераций не претерпела значительных изменений за исключением улиц Сибгата Хакима и Чистопольской, — сообщил Хисамутдинов. — Мы должны обеспечить возможность для прохода клиентских групп между «Казань-Ареной» и «Чашей» (центром семьи «Казан», где будет проходить фестиваль болельщиков. — Прим.авт.). Таким образом улица Чистопольская будет закрыта для проезда.
Между тем, в городе планируется организовать 8 перехватывающих парковок — у торговых центров, с которыми сейчас ведутся переговоры. Это, в частности, ТЦ «XL», «Леруа Мерлен», а также «Татнефть-арена». Желающие смогут оставить автомобиль возле Энергоуниверситета на платной муниципальной парковке и бесплатно добраться на велосипеде до стадиона. Можно воспользоваться и другими велосипедами, места для велопарковки у стадиона хватит, уверил Хисамутдинов.
Подробные схемы ограничения движения станут известны после 4 мая, когда будет официально опубликовано постановление руководителя исполкома.
Впрочем, жителям 69-го квартала и ЖК «Современник» городские власти пообещали проезд по пропускам. Предусмотрено 4 000 документов — по одному на квартиру.
АиФ Казань: последние новости
«АГК-1»: надеемся, население будет мусорить больше Братья Шаймиевы попали в рейтинг богатейших бизнесменов по версии Forbes Родительское собрание «Лиза Алерт» пройдет в Казани
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО197
Япония заявила протест России396
8 лет за кокаиновый круиз20
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом36
Тулеев уедет за границу310
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
02:45
Путин проведет совещание с Совбезом РФ
Политика
01:18
Кремль: агрессивные проявления в адрес России продолжаются
Политика
04:24
Песков о блокировке Telegram: это не вопрос одного дня
Политика
01:20
Собянин рассказал о ходе реконструкции «Лужников»
Новости Москвы
00:57
В столице реконструируют три развязки на МКАД
Новости Москвы
00:25
В Москве появятся бесплатные исторические прогулки
Новости Москвы
03:24
Собянин поручил повысить выплаты донорам
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение