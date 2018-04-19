Где сконцентрирован капитал российских миллиардеров? 

Москва, 19 апреля — «Вести. Экономика» 9 из 25 самых богатых россиян в Bloomberg Billionaires Index имеют долю хотя бы в одном активе в Великобритании.
В список входят такие организации, как крупнейшая частная резиденция Лондона (после Букингемского дворца) и футбольные клубы «Челси» и «Арсенал». Эти трофеи являются лишним доказательством того, чем Великобритания привлекает сверхбогатых россиян: страна является безопасным и стабильным местом для ведения бизнеса и обучения их детей. Но привлекательность Великобритании начала резко падать после инцидента с отравлением бывшего российского шпиона и последнего раунда санкций США. Британское правительство заявило, что рассматривает 700 виз, выданных богатым россиянам. И, используя новый инструмент Ордер на необъясненные ценности и богатство, правоохранительные органы могут завладеть имуществом, если его цена не соответствует уровню доходов владельца.
По словам Джеймса Флетчера, эксперта юридической фирмы Five St. Andrew's Hill в Лондоне, вряд ли это коснется миллиардеров с несколькими источниками дохода, это зависит от того, насколько легко можно отследить источник дохода. «Властям следует тщательнее исследовать источник дохода людей. Если источник денег непрозрачен, они могут воспользоваться Ордером на необъясненные ценности и богатство», — отметил он. Тем не менее, нет никаких указаний на то, что кто-либо из 9 миллиардеров находится под следствием. Представитель Алишера Усманова, чьи британские активы включают в себя особняк Суррей стоимостью $100 млн и долю в «Арсенале», заявил, что у миллиардера есть «все необходимые документы», которые позволят доказать, что богатство было получено законным путем.