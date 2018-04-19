Паводок в регионах Северо-Запада отрезал от «большой земли» более 10 населенных пунктов

ТАСС , 19 апреля. Талые воды и обильные осадки за последние сутки стали причиной изоляции ряда населенных пунктов в северо-западных регионах. Спасатели организуют лодочные переправы, доставляют людям продукты, дорожники круглосуточно восстанавливают трассы.

В большинстве регионов Северо-Запада установилась плюсовая температура, которая спровоцировала таяние снега и усугубила паводковую обстановку. Кроме того, в некоторых областях прошли сильные дожди — выпавшие осадки, в том числе, стали причиной подъема уровня воды. Одним из последствий таких метеоусловий стали разрушения на ряде участков дорог, которые остановили транспортное сообщение в населенных пунктах Северо-Запада.

Разломы на дорогах и изоляция от большой земли

Самые масштабные последствия паводка в Новгородской области терпит Любытинский район. По информации регионального управления МЧС, из 21 участка областных дорог, разрушенных водой за эти сутки, на Любытинский район приходится 13. Как рассказали ТАСС в местной ЕДДС, отрезанными оказались 16 населенных пунктов.

"Прежде было 17, но на одном из участков, где был затоплен мост, уровень воды упал. В населенных пунктах, которые лишились транспортного сообщения, проживает 90 человек, от эвакуации они отказались", — уточнили в службе.

В районе введен режим ЧС, на месте работает аэромобильная группировка спасателей. «В Любытинском районе в результате подъема воды в реке Белая подтоплено 23 домовладения в шести населенных пунктах, в которых проживает 35 человек, в том числе двое детей», — сообщил замначальника ГУ МЧС по Новгородской области Андрей Колупаев.

По словам главы Любытинского района Андрея Устинова, ситуация стабилизируется, уровень воды местами падает. «Мы делаем подворовые обходы, сегодня было две доставки продуктов питания. В одном населенном пункте нет электричества, завтра туда повезем генератор», — сказал он ТАСС, уточнив, что в четверг в районе восстановили четыре участка поврежденных трасс, дорожники работают круглосуточно.

Изолированной от большой земли оказалась и деревня Славково в Ленинградской области . «Вышла из берегов река Воложба, водой затопило подъездную дорогу. На месте организована лодочная переправа — спасатели доставляют людей при необходимости, ситуация на контроле, участки не подтоплены», — сказали в администрации, добавив, что в деревне проживает около 15 человек.

Помимо автомобильных трасс, угроза подтоплений появилась и на железной дороге. В Петродворцовом районе Петербурга накануне сложилось опасность затопления железнодорожной станции «Ораниенбаум» и улицы Рубакина. «Днем 18 апреля после затяжных дождей уровень воды в реке Караста в городе Ломоносове (входит в состав Петродворцового района Петербурга — прим. ТАСС) резко поднялся до критической отметки. Для откачки воды в случае затопления площади прибыла техника водоканала», — сообщили в администрации района, уточнив, что властям и сотрудникам МЧС удалось откачать воду и поставить защитное заграждение, к утру уровень воды понизился, угроза затопления миновала.

Выводы на будущее

Сезон паводка на Северо-Западе еще не закончился, тем не менее власти регионов уже делают выводы и составляют планы предупреждения ЧС в будущем. Заместитель губернатора Новгородской области Игорь Верходанов на заседании чрезвычайной комиссии в четверг заявил, что в регионе планируется создание электронной карты, которая позволит контролировать ситуацию в период паводка. «Необходимо будет создать электронную карту, которая позволит нам модерировать ситуацию на каждый год, поэтапно снимать те кризисные моменты, которые накопились за последние 30-40 лет», — сказал он.

Руководство Ненецкого автономного округа также приняло решение о выделении средств на установление границ зон подтопления некоторых населенных пунктов. «Из окружного бюджета будет выделено 6,2 млн рублей на установление границ зон затопления и подтопления в селе Оксино и деревне Лабожское. Аукцион на выполнение работ будет объявлен в ближайшее время», — сообщает пресс-центр правительства региона.

Тем временем уже объявлен конкурс на заключение госконтракта по установлению границ зон подтопления и затопления села Великовисочное. Подрядчику необходимо будет определить расчетные максимальные расходы и уровни воды в реке Виска, составить ситуационный план, актуализировать сведения о жилых домах и объектах экономики муниципалитета, расположенных в зонах подтопления и затопления. Всего до 2019 года, согласно графику Росводресурсов, зоны затопления и подтопления будут установлены в 11 населенных пунктах округа.

Как сообщили в профильном ведомстве, эта работа проводится в регионе впервые и необходима для обеспечения защиты территорий от негативного воздействия вод. Так, в границах зон подтопления и затопления запрещается размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий.