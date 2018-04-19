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Елена Лапушкина намерена изменить структуру мэрии Самары
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Елена Лапушкина намерена изменить структуру мэрии Самары 

Волга Ньюс 1 час назад
В администрации Самары готовят новую организационную структуру, сообщила глава города Елена Лапушкина в интервью «Самарской газете».
"Мы готовим новую структуру, которая потребует и некоторых кадровых изменений. Например, мы планируем разделить департамент финансов и экономического развития на два подразделения. Считаю, что это все-таки два отличающихся направления, ими должны заниматься разные департаменты. Экономическое развитие — это стратегия, это инвестиционные проекты. А финансы — это сопровождение нашей текущей деятельности. Есть желание сделать структуру администрации логичной. Многие вещи мне сейчас непонятны. Но изменение структуры — это, конечно, не мое единоличное решение, оно принято коллегиально. Подробнее об этом поговорим позже", — рассказала Елена Лапушкина.
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