Минстрой запустит аналоги «Добродела» и «Активного гражданина» во всех городах России 

ЯЛТА, 19 апреля. /ТАСС/. Минстрой России готовит технологические платформы для запуска приложений по взаимодействию жителей и городских властей в рамках проекта «Умный город», сообщил замминистра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис в четверг, выступая на Ялтинском международном экономическом форуме.
"Проекты уже есть: в Московской области «Добродел», в Москве — «Активный гражданин». Мы предложим несколько платформ, для того чтобы в каждом муниципальном образовании были такие инструменты влияния горожан на свою жизнь", — сказал заместитель министра на сессии «Инфраструктура комфорта: новый этап развития городов», которая открыла в четверг деловую программу ЯМЭФ.
"Наша ключевая задача — запустить в каждом городе соответствующие агрегаторы сбора того, что хотят люди, и учета этой позиции при принятии решений", — сказал замминистра.
Сбор мнений граждан значительно изменил планы по благоустройству российских городов, которые формировались в 2018 году по результатам рейтингового голосования, отметил замглавы Минстроя.
"На 60% люди изменили повестку того, что нужно было благоустроить в городах. Муниципалитеты предлагали одни проекты, а после сбора выяснилось, что люди хотят совсем другое", — сказал замминистра.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 19 по 21 апреля 2018 года. Главная тема IV ЯМЭФ — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.