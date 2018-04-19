Минстрой запустит аналоги «Добродела» и «Активного гражданина» во всех городах России

"Проекты уже есть: в Московской области «Добродел», в Москве — «Активный гражданин». Мы предложим несколько платформ, для того чтобы в каждом муниципальном образовании были такие инструменты влияния горожан на свою жизнь", — сказал заместитель министра на сессии «Инфраструктура комфорта: новый этап развития городов», которая открыла в четверг деловую программу ЯМЭФ.

"Наша ключевая задача — запустить в каждом городе соответствующие агрегаторы сбора того, что хотят люди, и учета этой позиции при принятии решений", — сказал замминистра.

Сбор мнений граждан значительно изменил планы по благоустройству российских городов, которые формировались в 2018 году по результатам рейтингового голосования, отметил замглавы Минстроя.

"На 60% люди изменили повестку того, что нужно было благоустроить в городах. Муниципалитеты предлагали одни проекты, а после сбора выяснилось, что люди хотят совсем другое", — сказал замминистра.