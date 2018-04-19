Фонд оплаты труда воронежским врачам скорой помощи увеличат на 30%

В облздраве рассказали, какие меры примут для улучшения работы скорой медицинской помощи.

Проверка выявила ряд проблем — отсутствие коллективного договора, дополнительных соглашений и разъяснительной работы со стороны администрации о порядке начисления стимулирующих выплат, некорректное планирование фонда оплаты труда. Регионального финансирования требуют решение проблемы с дефицитом среднего медицинского персонала, недостаточная укомплектованность и изношенность парка санитарных автомобилей и всей материально-технической базы скорой помощи.

В облздраве сформировали ряд мер по решению накопившихся проблем. Так, увеличен фонд оплаты труда сотрудников выездных бригад и диспетчерской службы по приему и передаче вызовов на 20% в рамках текущего финансирования скорой помощи. Принято решение о выделении из регионального бюджета дополнительно еще порядка 10%. Совокупное увеличение ФОТ по этим службам — около 30%.

Также в планах — увеличение объема государственного задания на оказание скорой специализированной медицинской помощи по заболеваниям, не включенным в ОМС, оформление лицензии на оказание неотложной медицинской помощи, подписание коллективного договора и дополнительных соглашений. Для привлечения кадров и снижения коэффициента занятости планируется доукомплектовать штат с учетом финансовой составляющей ставками среднего медицинского персонала, а также заключить договор с медицинскими колледжами по целевой переподготовке специалистов за счет средств работодателя.

Также наметились перспективы решения хронических проблем службы за счет средств регионального бюджета. Прежде всего, речь идет об улучшений социально-бытовых условий для выездных бригад и в целом службы СМП, обновлении парка санитарных автомобилей, строительстве трех новых подстанций скорой помощи в черте города.