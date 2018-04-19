Число участников ЯМЭФ за четыре года выросло в несколько раз

ЯЛТА ( Крым ), 19 апр — РИА Новости . Количество участников Ялтинского международного экономического форума за четыре года увеличилось в несколько раз, мероприятие стало точкой притяжения бизнесменов, заявил полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе, экс-полпред в Крыму Олег Белавенцев

"Подписано большое количество договоров и соглашений, которые сегодня в совокупности превышают 100 миллиардов рублей, и это только начало. Очень приятно, что форум становится центром притяжения бизнесменов, политиков, инвесторов, экономических аналитиков", — сказал Белавенцев, выступая на торжественной церемонии открытия форума.

По его словам, несмотря на то, что Крым находится в жестком санкционном режиме, на форум приехало много иностранных гостей — как тех, кто уже присутствовал на предыдущих форумах, так и тех, кто посетил мероприятие в первый раз.

В работе IV ЯМЭФ принимает участие 3 тысячи человек из 71 страны. В прошлом году мероприятие собрало 2,2 тысячи человек из 46 стран, в 2016 году — 1,1 тысячи человек из 26 стран. На первый ялтинский форум в 2015 году приехали 600 человек из 13 стран.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд «ЯМЭФ» при поддержке администрации президента России . В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля в Ялте.