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Число участников ЯМЭФ за четыре года выросло в несколько раз
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Число участников ЯМЭФ за четыре года выросло в несколько раз 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЯЛТА (Крым), 19 апр — РИА Новости. Количество участников Ялтинского международного экономического форума за четыре года увеличилось в несколько раз, мероприятие стало точкой притяжения бизнесменов, заявил полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе, экс-полпред в Крыму Олег Белавенцев.
"Подписано большое количество договоров и соглашений, которые сегодня в совокупности превышают 100 миллиардов рублей, и это только начало. Очень приятно, что форум становится центром притяжения бизнесменов, политиков, инвесторов, экономических аналитиков", — сказал Белавенцев, выступая на торжественной церемонии открытия форума.
По его словам, несмотря на то, что Крым находится в жестком санкционном режиме, на форум приехало много иностранных гостей — как тех, кто уже присутствовал на предыдущих форумах, так и тех, кто посетил мероприятие в первый раз.
В работе IV ЯМЭФ принимает участие 3 тысячи человек из 71 страны. В прошлом году мероприятие собрало 2,2 тысячи человек из 46 стран, в 2016 году — 1,1 тысячи человек из 26 стран. На первый ялтинский форум в 2015 году приехали 600 человек из 13 стран.
Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд «ЯМЭФ» при поддержке администрации президента России. В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля в Ялте.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>
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