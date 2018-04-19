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Конюхов в Кисловодске начал подготовку к полету в стратосферу на аэростате
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Конюхов в Кисловодске начал подготовку к полету в стратосферу на аэростате 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Российский путешественник и воздухоплаватель Федор Конюхов готовится к полету в стратосферу на рекордного размера аэростате. Тренировочные полеты будут проходить под Кисловодском, сам полет также может стартовать с этой площадки.
Старт в стратосферу предварительно намечен на сентябрь. Ориентировочная высота подъема составит 25 километров, в ходе полета планируется проведение нескольких научных опытов. «Есть несколько вероятных площадок для старта, Кисловодск рассматривается в числе наиболее вероятных», — рассказал ТАСС президент Федерации воздухоплавания Ставропольского края Виталий Ненашев.
Аэростат объемом в 100 тысяч кубических метров конструирует фирма Cameron Balloons, Конюхов контролирует ход работ. «В скором времени собираемся поехать в Великобританию, посмотреть, как идет строительство аэростата», — отметил Ненашев.
Ранее сообщалось, что Конюхов собирается поставить новый рекорд, совершив беспосадочный кругосветный перелет на планере с солнечными батареями и подняться в стратосферу на гигантском воздушном шаре. В прошлом году готовился к полету на планере и регулярно тренировался на спортивном аэродроме в Кисловодске.
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