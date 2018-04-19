Конюхов в Кисловодске начал подготовку к полету в стратосферу на аэростате

Российский путешественник и воздухоплаватель Федор Конюхов готовится к полету в стратосферу на рекордного размера аэростате. Тренировочные полеты будут проходить под Кисловодском , сам полет также может стартовать с этой площадки.

Старт в стратосферу предварительно намечен на сентябрь. Ориентировочная высота подъема составит 25 километров, в ходе полета планируется проведение нескольких научных опытов. «Есть несколько вероятных площадок для старта, Кисловодск рассматривается в числе наиболее вероятных», — рассказал ТАСС президент Федерации воздухоплавания Ставропольского края Виталий Ненашев.

Аэростат объемом в 100 тысяч кубических метров конструирует фирма Cameron Balloons, Конюхов контролирует ход работ. «В скором времени собираемся поехать в Великобританию , посмотреть, как идет строительство аэростата», — отметил Ненашев.

Ранее сообщалось, что Конюхов собирается поставить новый рекорд, совершив беспосадочный кругосветный перелет на планере с солнечными батареями и подняться в стратосферу на гигантском воздушном шаре. В прошлом году готовился к полету на планере и регулярно тренировался на спортивном аэродроме в Кисловодске.