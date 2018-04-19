В Госдепе заявили о попытке «российских наемников» атаковать американские силы в Сирии

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл в отчете конгрессу сообщил, что российские наемники напали на американские вооруженные силы в Сирии . В документе, составленном для комитета по международным делам палаты представителей конгресса США, Митчелл описал острую ситуацию в Сирии. По его оценке, Россия играет дестабилизирующую роль в регионе и создает угрозу конфликта с западными странами.

По словам автора доклада, РФ применяет оружие против мирного населения в и сирийской оппозиции. Как считает Митчелл, Москва намеренно срывает Женевский процесс политического урегулирования в стране, организуя альтернативный межсирийский саммит в Астане , где она диктует свои условия.

Между тем, отметил Митчелл, по-прежнему ясно, что единственным приемлемым вариантом урегулировать ситуацию в Сирии является политический переход власти, чего можно достичь только посредством Женевского процесса под эгидой ООН . Он призвал Россию к конструктивной роли в предпринимаемых усилиях.

В качестве показательного примера деструктивной деятельности России помощник госсекретаря привел нападение российских наемников на вооруженные силы США. «Безрассудное вмешательство в [конфликт] в Сирии и поддержка режима [Башара] Асада повышают риск конфронтации с Западом. Недавняя неудавшаяся атака российских наемников на вооруженные силы США стала одним из отрезвляющих примеров такого поведения», — заявил Митчелл. В то же время в отчете не указано, о какой именно атаке идет речь.

Вероятно, имелся в виду инцидент 7 февраля у села Хашшам в провинции Дейр-эз-Зор , где проправительственное ополчение предприняло наступление на формирования оппозиции, поддерживаемой США, отмечает ТАСС . В ответ американцы нанесли ракетный удар. По данным МИД РФ, у Хашшама пострадали десятки граждан России и стран СНГ, но это были не российские военнослужащие. В Минобороны РФ уточнили, что ополченцы попали под обстрел коалиции из-за несогласованных с российскими военными действий.

Госдуме уже отреагировали на информацию об атаках «российских наемников». «Это очередная дезинформация от наших западных коллег. С одной целью только — выставить в данном случае Россию в неприглядном свете», — заявил

первый зампред комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Красов

12 апреля выдвинутый на пост госсекретаря США директор ЦРУ Майк Помпео, выступая перед комитетом по иностранным делам сената,

сообщил, что «несколько недель назад» в Сирии была убита «пара сотен россиян».

По всей видимости, речь также шла об авиаударе международной коалиции во главе с США в Дейр-эз-Зоре 7 февраля. Сообщалось, что в результате удара погибли российские наемники — по разным данным, от нескольких десятков до нескольких сотен. По словам Помпео, этот авиудар «послал четкий сигнал Москве».

В четверг, 19 апреля, в ходе

встречи

Описывая свою жесткость по отношению к России, Трамп сообщил, что месяц назад произошла схватка в Сирии между американцами и россиянами. «И это очень грустно. В этой схватке погибло много людей», — сказал президент, слова которого приводит

В докладе Уэсса Митчелла говорится об усилиях, предпринимаемых США для уменьшения вероятности столкновений с российской армией. Но при этом, заверил он, американцы при необходимости решительно применят силу для того, чтобы защитить себя. По версии автора документа, истинной целью России является не забота о сирийском народе или стабильности региона, а намерение сохранить там свое присутствие.

Помощник госсекретаря в отчете отметил весомый вклад Турции в борьбу с группировкой «Исламское государство» *, указав на размещение авиации на базе «Инджирлик», прием 3,5 млн сирийских беженцев, влияние на ключевые оппозиционные группировки.

Но, несмотря на это, Турция одновременно укрепляет связи с Россией и Ираном , заверяя Запад в том, что это необходимые шаги для развития Женевского процесса, отметил Уэсс Митчелл. В докладе приведены операция Анкары «Оливковая ветвь» в сирийском городе Африне и закупка у России противоракетных комплексов С-400.

*"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ.