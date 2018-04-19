Комиссия по городскому хозяйству Гордумы рассмотрела вопросы благоустройство дворов и восстановление бесхозяйных сетей

Заседание постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по городскому хозяйству состоялось 18 апреля.

Председатель комиссии Владимир Аношкин высказал свои предложения по процессу передачи в аренду бесхозяйных сетей, принятых в городскую собственность. По его словам, в реестре муниципального имущества числится 767 объектов водоснабжения и водоотведения, а также 343 объекта теплоснабжения без обременения договорными отношениями, которые комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами предлагает передать в аренду ОАО «Нижегородский водоканал» и «Теплоэнерго». По имеющимся документам сложно определить, в каком состоянии находятся эти сети, и сколько средств понадобиться на их восстановление. Владимир Аношкин предложил создать комиссию, которая бы обследовала эти объекты и подготовила документацию для передачи их в аренду. Он также отметил, что есть предложение передать их в концессию, и эту возможность также может изучить создаваемая комиссия. «Мы обратимся в администрацию города с предложением создать комиссию из представителей комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами, инженерных организаций, департамента жилья и инженерной инфраструктуры, они будут выходить на объекты и оценивать их состояние, изучать имеющуюся документацию, создавать соответствующий акт и передавать объект в аренду. На восстановление этих сетей, наверное, потребуются большие средства, потому что из года в год их не обслуживали, не ремонтировали, но эту проблему тоже можно решить. Раньше была практика освобождать организации от арендной платы на сумму, затраченную ими на ремонт, может быть, стоит к этому вернуться. Депутаты всегда готовы поучаствовать в этой работе и оказать любую помощь», — сказал председатель комиссии. Депутаты поддержали предложение Владимира Аношкина.

Заместитель директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства Роман Ухабин доложил членам комиссии о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды». По его словам, данная программа состоит из двух подпрограмм: благоустройство общественных пространств и благоустройство дворовых территорий. Общественные пространства были выбраны нижегородцами в ходе рейтингового голосования 18 марта. Срок выполнения работ по ним намечен на июль-сентябрь 2018 года. В 2017 году была произведена инвентаризация всех дворовых и общественных территорий города, нуждающихся в благоустройстве, также были собраны заявки от жителей. В результате в каждом районе было выбрано по одному кварталу для благоустройства, в которые вошли от 5 до 15 домов. Планируется, что в мае-июне будет разработана проектно-сметная документация, а в июле-августе проведено благоустройство.

Также депутаты обсудили работу управляющих организаций, обслуживающих многоквартирные дома. Первый заместитель руководителя Государственной жилищной инспекции Нижегородской области Дмитрий Петров сообщил, что в 2018 году в инспекцию поступило около 4 тысяч обращений от жителей. Большинство обращений касаются технического содержания жилищного фонда и начисления платы за ЖКУ, остальные связаны с проведением общих собраний, перепланировкой и другим. В 2017 году жилищной инспекции удалось положительно решить более 86% обращений граждан, по остальным ведется работа. Владимир Аношкин отметил, что многие вопросы, которыми вынуждена заниматься инспекция, можно было бы решить на уровне управляющих компаний. «Сейчас все жалобы жителей замкнули на жилищную инспекцию, но я считаю, что нужно немного поменять порядок работы с обращениями граждан. Нужно настроить и жителей, и управляющие компании, и обслуживающие организации, чтобы сначала коммунальные и жилищные вопросы они решали на своем уровне, а если не получается снять проблему, тогда обращения должны попадать в администрацию города или в жилищную инспекцию, чтобы уже более комплексно подойти к их решению. Соответствующее предложение комиссия направит в администрацию города», — сказал председатель комиссии.