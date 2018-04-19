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Проект индустриального парка разработали в Балашихе
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Проект индустриального парка разработали в Балашихе 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Проект нового индустриального парка разработали в Балашихе, сообщила заместитель главы администрации Анна Божухина на расширенном заседании Союза промышленников и предпринимателей городского округа.
Мы в этом году заключили соглашение с частным инвестором о создании на территории Балашихи индустриального парк. Проект разработан и проходит все стадии согласования, чтобы мы могли его представить официально, могли предлагать резидентам условия размещения в этом парке
— Анна Божухина.
Она добавила, что площадь индустриального парка составит 18 гектаров. К нему будут подведены все необходимые инженерные коммуникации. Анна Божухина рассказала, что открытие производственной площадки позволит увеличить количество рабочих мест в городе, за счет поступления налогов будет пополняться бюджет Балашихи, что даст возможность для дополнительного финансирования социальной сферы.
В Балашихе развиты промышленность, наука и при этом очень большой спектр малого и среднего предпринимательства. По объему производства мы имеем и необходимые мощности, и их загрузку. Задача союза промышленников и предпринимателей — выполнение задач, которые мы обозначили на итоговом собрании в прошлом году и задач, которые перед нами поставил глава Балашихи Сергей Юров — обеспечить высокий уровень заработной платы и все требования по охране труда
Рустам Гатауллин, председатель правления Союза промышленников и предпринимателей Балашихи, генеральный директор 345 механического завода.
Участники заседания обсудили вопросы кооперации балашихинских и региональных предприятий, создание в городе механизированных парковочных систем и участие предприятий Балашихи в праздновании Дня Победы.
В союз предпринимателей Балашихи входит около 100 руководителей предприятий города. Объединение отстаивает законные интересы представителей
бизнес-сообщества, регулирует вопросы
социально-трудовых
отношений, взаимодействует с органами власти и другими структурами.
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