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Сексуальная Мария Шумакова показала татуировку в ложбинке груди
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Сексуальная Мария Шумакова показала татуировку в ложбинке груди 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
«Понеслись хула и лайки! Знаете, что самое главное взять с собой в дальнюю дорогу — купальник! Вот и выбираю с утра пораньше. Отправляюсь в путешествие», — написала она в своем блоге.
Фото: instagram
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