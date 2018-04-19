Сексуальная Мария Шумакова показала татуировку в ложбинке груди

«Понеслись хула и лайки! Знаете, что самое главное взять с собой в дальнюю дорогу — купальник! Вот и выбираю с утра пораньше. Отправляюсь в путешествие», — написала она в своем блоге.

Фото: instagram