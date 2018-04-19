60% программ по благоустройству городов были пересмотрены после голосования жителей

Заместитель министра ЖКХ Андрей Чибис сегодня, выступая на Ялтинском экономическом форуме, рассказал о результатах голосования за благоустройство территорий.

«В муниципалитетах считают, что они лучше знают, что нужно нашим жителям. Например, они делают одни дорожку, а люди ходят по газонам. Не часто, конечно, но смотрят, как ходят люди, а потом делают. И властям принципиально важно вовлекать людей в принятие решений. Это изменит отношение к той территории, на которой они живут», — рассказал Чибис.

Он напомнил, что в этом году был впервые проведен экспериментальный проект: 18 марта в стране прошло голосование за выбор объектов для благоустройства.

«18 млн человек — это были не онлайн, не опросы — 18 млн человек по стране пришли и в специальные урны опустили бюллетень, выбирая, что нужно сделать в первую очередь. А до этого был организован сбор предложений. И на 60% люди изменили повестку того, что нужно благоустроить. То есть, муниципалитеты предлагали одно, а после — на 60% были пересмотрены программы на ближайшие пять лет. Люди, безусловно, видят и чувствуют, что им нужно», — сообщил чиновник.

Ранее, выступая на ЯМЭФ-2018, Андрей Чибис предложил сделать Евпаторию «умным городом».