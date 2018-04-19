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Lufthansa Group до конца года оборудует все лайнеры бортовым интернетом
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Lufthansa Group до конца года оборудует все лайнеры бортовым интернетом 

Агентство «Москва» 1 час назад
Lufthansa Group оборудует все лайнеры компании бортовым интернетом до конца 2018 г. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь компании Борис Огурский.
«На наших европейских рейсах мы внедрили систему интернет-связи на борту, и к концу 2018 г. все лайнеры будут оборудованы интернетом по системе Flynet. Сейчас уже 110 лайнеров оборудованы такой системой», — сказал Б. Огурский.
По его словам, система предусматривает три вида тарифов. «За 3 евро вы сможете проверить вашу электронную почту, тариф за 7 евро позволит вам уже что-то смотреть в интернете, за 12 евро вы сможете смотреть стримминговое видео в интернете», — отметил Б. Огурский.
Lufthansa Group — авиационная группа, в которую входит более 540 дочерних компаний. Пассажирское подразделение Lufthansa Passanger Airlines представлено в России четырьмя авиакомпаниями: Lufthansa, Austrian Airlines, SWISS и Brussels Airlines. Lufthansa Group представлена в России также своими дочерними компаниями: Lufthansa Cargo, Lufthansa Technik, Lufthansa Consulting, Lufthansa Systems и LSG. В настоящий момент в российской авиационной группе работает около 170 сотрудников.
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