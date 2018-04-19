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Почему выбрасывают документы с персональными данными?
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Почему выбрасывают документы с персональными данными? 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Было уже несколько случаев, когда в туалетах больниц находили бумаги с личной информацией пациентов. Что планируют делать в крае, чтобы таких ситуаций не было?
«С начала этого года было уже четыре случая, когда документы с персональными данными находили в не предназначенных для этого местах. Три из них — в больницах в Кочёво, Большой Соснове и Березниках, — рассказал уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков. — Считаю, что прокуратура должна провести комплекс­ную проверку по хранению и утилизации документации, а Роскомнадзор — обратить внимание на эту проблему и дать правовые разъяснения относительно правил обращения с документами, содержащими персональные данные.
Недавно Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении сотрудников Большесосновской центральной районной больницы, где в туалетах нашли листы учёта работы врача-стоматолога. Нарушителям грозит штраф».
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