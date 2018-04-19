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Ассоциация друзей России в Италии ищет на ЯМЭФ партнеров для выпуска журнала о Крыме
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Ассоциация друзей России в Италии ищет на ЯМЭФ партнеров для выпуска журнала о Крыме 

ТАСС 1 час назад
ЯЛТА, 19 апреля. /ТАСС/. Представители Ассоциации друзей России в Италии в рамках Ялтинского международного форума (ЯМЭФ) планируют найти возможности для реализации нескольких проектов, в том числе, для издания в Италии журнала о Крыме, сообщил ТАСС в кулуарах форума вице— президент организации Александр Тараканов.
"Это не ознакомительный визит, перед нами стоят конкретные задачи, одна из этих задач — найти возможность и партнеров для издания в Италии журнала о Крыме. Во-первых, потому что информации о Крыме [за рубежом] вообще, кроме негатива, нет. [Сейчас] приходится очень много рассказывать, потому что люди действительно не понимают, что здесь происходит, многие итальянцы вообще считают, что здесь войсками все занято", — сказал Тараканов.
Предполагается, что журнал будет выходить на регулярной основе.
По словам Тараканова, в итальянской делегации на ЯМЭФ порядка 10 человек. Один из итальянских предпринимателей Марио Пиетри сообщил ТАСС, что форум помогает рассказать итальянцам о том, что происходит в Крыму.
" [Одна из задач] — разрушить ту стену информационную, которая существует. [Мы пытаемся] найти способы рассказать итальянцам, что происходит в Крыму Итальянцы, которые присутствуют здесь, видят, что нет подтверждений той негативной информации, которая идет о Крыме, ситуация совершенно другая", — отметил Пиетри.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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