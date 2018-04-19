Когда отремонтируют МЧС №9 в Перми? 

Как обстоят дела в медсанчасти № 9, о необходимости ремонта которой так много говорили?
«Медсанчасть находится не в лучшем состоянии: нужны ремонт и дополнительное оснащение. Начинать необходимо с приёмного отделения — сейчас оно напоминает больше декорации для фильма ужасов, чем место, где тебе окажут медицинскую помощь. Его состояние угнетает и пациентов, и работающих в нём врачей. Эту часть здания давно пора ремонтировать, — отвечает министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев. — Отделение нужно перенести из подвала на первый этаж и оборудовать диагностические палаты. Также есть идея организовать в больнице нейрохирургию, так как в медсанчасть попадает много экстренных пациентов, а полноценная травматологическая помощь без этого направления невозможна. Кроме того, планируется использовать пустующие здания для административных помещений, а всю медицинскую деятельность сосредоточить в больших корпусах».