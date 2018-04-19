Весенний этап акции «Миллион деревьев» стартует в Конькове 21 апреля

В весенний период Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в рамках программы «Миллион деревьев» во дворах нашего района будет произведена высадка деревьев и кустарников.

Работы начнутся в эту субботу, 21 апреля. Об этом нашему изданию рассказали в управе района Коньково. Также в апреле работы по озеленению будут проводиться 26, 27 и 28 апреля. В посадках активное участие будут принимать жители района.

Всего во дворах на территории района Коньково в весенний период 2018 года посадят 57 деревьев и 1260 кустарников.

Жители нашего района приглашаются 21 апреля на субботник. Напомним, 21 апреля коньковцы будут убирать Яблоневый сад (ул. Академика Арцимовича, 9) и Соловьиную рощу (ул. Островитянова, 19/22). Выдача инструмента: ул. Академика Арцимовича д. 9/1.