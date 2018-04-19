Ещё
Весенний этап акции «Миллион деревьев» стартует в Конькове 21 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Весенний этап акции «Миллион деревьев» стартует в Конькове 21 апреля 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
В весенний период Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в рамках программы «Миллион деревьев» во дворах нашего района будет произведена высадка деревьев и кустарников.
Работы начнутся в эту субботу, 21 апреля. Об этом нашему изданию рассказали в управе района Коньково. Также в апреле работы по озеленению будут проводиться 26, 27 и 28 апреля. В посадках активное участие будут принимать жители района.
Всего во дворах на территории района Коньково в весенний период 2018 года посадят 57 деревьев и 1260 кустарников.
Жители нашего района приглашаются 21 апреля на субботник. Напомним, 21 апреля коньковцы будут убирать Яблоневый сад (ул. Академика Арцимовича, 9) и Соловьиную рощу (ул. Островитянова, 19/22). Выдача инструмента: ул. Академика Арцимовича д. 9/1.
Коньково: последние новости
Наблюдатели от Общественной Палаты получат официальный статус на выборах мэра Более 660 пенсионеров подали заявки в ТЦСО «Ломоносовский» филиал «Коньково» на участие в проекте по активному долголетию Молодые ученые со всей России съехались в Коньково на конференцию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО197
Япония заявила протест России396
8 лет за кокаиновый круиз20
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом36
Тулеев уедет за границу310
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
02:45
Путин проведет совещание с Совбезом РФ
Политика
01:18
Кремль: агрессивные проявления в адрес России продолжаются
Политика
04:24
Песков о блокировке Telegram: это не вопрос одного дня
Политика
01:20
Собянин рассказал о ходе реконструкции «Лужников»
Новости Москвы
00:57
В столице реконструируют три развязки на МКАД
Новости Москвы
00:25
В Москве появятся бесплатные исторические прогулки
Новости Москвы
03:24
Собянин поручил повысить выплаты донорам
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение