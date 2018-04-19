Воробьев выслушал отчет главы Лобни о проделанной в 2017 году работе

«Мы не так давно посещали Лобню, встречались с жителями, с активом, слушали основные достижения, проблемы, которые волнуют людей. Одна из тем, которая обсуждается активно в городе — это реконструкция, модернизация Лобненского шоссе. Также знаю, что ведется большая работа по благоустройству города. Расскажите, пожалуйста, какие основные достижения, какая помощь нужна в жизни города», — сказал в начале встречи Воробьев.

Смышляев отметил, что городской округ Лобня по итогам 2017 года вошел в число лидеров среди муниципалитетов Московской области. Впервые в Лобне добились показателя бюджета в 3 миллиарда рублей, также в два раза увеличили расходы на благоустройство.

«В прошлом году ряд новых объектов в социальной сфере открыли: открыли новый музей в микрорайоне Красная поляна, запустили новый досуговый центр в микрорайоне Восточный, открыли новый стадион в школе №2», — добавил Смышляев.