Узбекистан намерен заключить с Россией соглашение о строительстве АЭС

Как заявил президент страны Шавкат Мирзиеев , в Ташкенте планируют подписать соответствующий документ уже в текущем году.

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