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Узбекистан намерен заключить с Россией соглашение о строительстве АЭС
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Узбекистан намерен заключить с Россией соглашение о строительстве АЭС
Мир24
1 час назад
Комментарии
Как заявил президент страны
Шавкат Мирзиеев
, в Ташкенте планируют подписать соответствующий документ уже в текущем году.
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