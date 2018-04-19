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Узбекистан намерен заключить с Россией соглашение о строительстве АЭС
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Узбекистан намерен заключить с Россией соглашение о строительстве АЭС 

Мир24 1 час назад
Как заявил президент страны Шавкат Мирзиеев, в Ташкенте планируют подписать соответствующий документ уже в текущем году.
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