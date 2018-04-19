Урок русского для иностранцев: в Самарском районе обновят 152 указателя

В Самарском районе проведут работы по обустройству городской навигации. Здесь планируют обновить 152 указателя. Сейчас администрация ищет подрядчика. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок.

— Рабочим нужно будет убрать старые вывески, а затем изготовить и повесить новые, — говорится в документах закупки.

По техническому заданию, названия улиц продублируют на английском языке. Но это необходимо будет сделать без перевода слов — методом транслитерации.

Транслитерация — точная передача знаков одной письменности знаками другой письменности. При этом каждый знак или их последовательность передаются аналогичными знаками или последовательностью. Заказчик приложил к документации эскизы будущих указателей. Вот так будут выглядеть новые вывески на улице Льва Толстого.

Как пройти на ulitsu Lva Tolstogo?

В качестве материала подрядчику необходимо использовать оцинкованный металл толщиной не менее 0,7 мм. Поверх него необходимо наклеить светоотражающую пленку из ПВХ. Адресные указатели разместят не далее 1 метра от угла здания. Высота размещения — от 2,5 до 3,5 метра от земли.

На зданиях по четной стороне улиц таблички повесят с правой стороны фасада, а по нечетной — с левой. Если дом расположен на перекрестке, то указатели разместят на углах. Помимо названия улицы, здесь будет еще стрелка от угла к середине квартала и номера крайних домов. Кроме того, таблички продублируют на домах длиной свыше 100 метров.

Все работы необходимо закончить за 15 дней. Начальная цена контракта — 311220 рублей.