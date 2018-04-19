Местные, варяги и силовики: кто есть кто в правительстве Карелии

Замы и мамы

Среди местных кадров можно выделить бывших заместителей и рядовых чиновников, которые при новом главе пошли «в гору». Экс-заместитель по финансовой деятельности министра образования Елена Антошина стала министром финансов. Замглавы государственного комитета по управлению госимуществом и организации закупок Елена Игнатенкова возглавила созданное на его основе управление. Управление по обеспечению деятельности мировых судей возглавил бывший заместитель начальника карельского судебного департамента Владимир Гробов. Руководитель одного из отделов министерства труда и занятости Елена Фролова возглавила созданное на его основе управление труда и занятости. Обязанности руководителя управления по туризму исполняет Юлия Никитина , ранее работавшая рядовым специалистом в министерстве культуры

Бывший депутат заксобрания, лидер карельских единороссов Лариса Подсадник стала заместителем премьер-министра по социальным вопросам. Наконец, бывший главный врач республиканского госпиталя для ветеранов войн Марина Швец заняла должность министра здравоохранения. К слову, Марина Швец является родной матерью заместителя карельского премьер-министра, соратника Парфенчикова по ФССП Дмитрия Родионова

Варяжская дружина

Сообщество так называемых «варягов» не столь многочисленно. Возглавляет эту когорту первый заместитель главы Карелии , премьер-министр Александр Чепик , бывший вице-премьер правительства Бурятии . Его заместителем по развитию инфраструктуры назначена Оксана Чебунина — тоже из Бурятии. В Улан-Удэ долгое время работал и министр природных ресурсов Алексей Щепин.

Силовой блок

Ключевые посты в карельском правительстве достались бывшим силовикам, среди которых тоже оказались свои «варяги» и свои «местные». Большинство — бывшие соратники Артура Парфенчикова по работе в правоохранительных органах республики и Федеральной службе судебных приставов.

Таким образом, на ключевых постах в структурах исполнительной власти Карелии находятся 30 чиновников. Пятнадцать из них — местные кадры. Шесть варягов. И девять силовиков. Получается 50 на 50 — местные с одной стороны, варяги и силовики — с другой.

Это не хорошо и не плохо

По мнению политолога Глеба Ярового, в Карелии практически нет материальных ресурсов, необходимых для развития региона. Поэтому без прорывных, нестандартных управленческих решений экономику с колен не поднять. От силовиков, привыкших подчиняться и исполнять, таких решений ждать не стоит.

«У них командная система: тебе сказали — ты выполнил, не выполнил — получил взыскание. Тот же Александр Худилайнен на закате своего губернаторства стал понимать специфику региона: Юрия Савельева из института экономики пригласил на высокую должность, Евгения Жирнеля — это были позитивные сигналы. А сейчас мы все откатываем обратно, — посетовал политолог. — Чтобы решать проблемы региона, нужно по-другому подходить к управленческим процессам. Конечно, это субъективное мнение, но мне кажется, что «сапожная» команда не сможет принять прорывных управленческих решений. Поэтому дальнейший сценарий развития Карелии, скорее всего, станет инерционным».

Как признался доцент Института истории, политических и социальных наук ПетрГУ Александр Ильин , обилие силовиков в правительстве региона — это не хорошо и не плохо. Главное, чтобы они выполняли свои профессиональные обязанности.

«Конечно, хорошо, когда работают профессионалы в своей сфере, которые прошли в своей профессии все ступени карьерного роста и возглавили свое профильное министерства. Это в идеале. Но у нас сейчас таких управленцев раз два — и обчелся. Дефицит во всех сферах. Ну, что есть, — поделился своим мнением собеседник «ФедералПресс» . — В данном случае — они хорошие исполнители, как правило. Они понимают, что такое приказ и что такое команда. Системе, которая у нас выстроилась, как раз предполагает, что аппарат должен четко выполнять требования руководства — условно говоря, брать «под козырек» и стараться, проявляя инициативу в рамках общей целевой задачи, выполнять. Если это не просто случайный знакомый, а еще и профессионал — ради Бога, пускай работает. Тем более, что министерские должности всегда быстро заменяемы — в случае, если исполнение не будет надлежащим. Время покажет».

В последнее время циркулируют слухи о грядущем пополнении когорты силовиков. В частности, речь идет о возможном назначении бывшего судебного пристава Павла Буренкова на должность министра экономического развития. Также говарят, что скоро у Артура Парфенчикова появится советник, который будет заниматься взаимодействием с органами местного самоуправления — бывший судебный пристав Дмитрий Маклаков

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