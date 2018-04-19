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Депутат Бундестага отметил важность диалога между представителями разных стран на ЯМЭФ
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Депутат Бундестага отметил важность диалога между представителями разных стран на ЯМЭФ 

ТАСС 1 час назад
ЯЛТА, 19 апреля. /ТАСС/. Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который в четверг открылся в Крыму, стал площадкой для диалога представителей разных стран, что особенно важно при нынешней ситуации в мире, считает депутат Бундестага ФРГ Маркус Фронмайер.
"Форум стал местом встречи для разных государств. Мы можем обмениваться мнениями, позициями… Сейчас очень сложное время — много конфликтов, и именно сейчас очень важно обмениваться мнениями и позициями. Я сам в Бундестаге отвечаю за экономическое сотрудничество и политику развития, и буду рад пообщаться с политиками, предпринимателями, гостями форума", — сказал немецкий парламентарий на открытии форума.
По словам Фронмайера, он приезжает в Крым с 2016 года, и лично видел, как активно развивается регион. «Я под впечатлением от того, как было возможно так быстро построить новый аэропорт (новый терминал аэропорта в Симферополе — прим. ТАСС). Видно, как за короткое время можно совершить такой великолепный проект», — заметил он.
На необходимость взаимовыгодного сотрудничества и отказа от санкций указал вице-мэр австрийского города Линц Детлеф Виммер.
"Если многие страны, регионы последуют нашему примеру и шаг за шагом будут менять жесткую санкционную линию (в 2017 году Линц отказался поддержать антироссийские санкции — прим. ТАСС), я думаю, мы можем друг для друга много хорошего сделать, взаимодействовать. Я выступаю за сотрудничество", — сказал он.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 19 по 21 апреля 2018 года. По данным организаторов, в нем примут участие около трех тыс. человек из 60 стран. Главная тема Четвертого ЯМЭФ — «Будущее мира. Будущее России».
ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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