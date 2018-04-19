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Зачем тратить деньги на ещё один фонтан?
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Зачем тратить деньги на ещё один фонтан? 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Почему не провели опрос пермяков, нужен ли им ещё один фонтан на эспланаде? 130 млн рублей можно было направить на решение более срочных проблем.
«Источник финансирования строительства фонтана — внебюджетные средства, — отвечает первый заместитель начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми — главный архитектор Дмитрий Лапшин. — Во второй половине апреля пройдёт Градостроительный совет при главе города. На нём обсудят концепцию развития городской эспланады и возведения нового фонтана. Профессиональному сообществу представят предложения, собранные в результате обсуждения проекта. Ранее проект преобразования обсуждали с участием депутатов Законодательного собрания Пермского края и Пермской городской думы. Также проект благоустройства эспланады представили на обсуждение общественности в пространстве «Фестивального дома», он участвует в голосовании на портале «Управляем вместе».
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