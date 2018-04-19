Зачем тратить деньги на ещё один фонтан? 

Почему не провели опрос пермяков, нужен ли им ещё один фонтан на эспланаде? 130 млн рублей можно было направить на решение более срочных проблем.
«Источник финансирования строительства фонтана — внебюджетные средства, — отвечает первый заместитель начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми — главный архитектор Дмитрий Лапшин. — Во второй половине апреля пройдёт Градостроительный совет при главе города. На нём обсудят концепцию развития городской эспланады и возведения нового фонтана. Профессиональному сообществу представят предложения, собранные в результате обсуждения проекта. Ранее проект преобразования обсуждали с участием депутатов Законодательного собрания Пермского края и Пермской городской думы. Также проект благоустройства эспланады представили на обсуждение общественности в пространстве «Фестивального дома», он участвует в голосовании на портале «Управляем вместе».