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Театральный фонтан в Перми начнёт работать 1 мая
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Театральный фонтан в Перми начнёт работать 1 мая 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Фонтан около Театра-Театр запустят 1 мая  В администрации города рассказали, что замой оборудование было законсервировано: были отключены системы электроснабжения и водоснабжения, сняты форсунки и насосы. На днях прошёл первый тестовый запуск, который прошёл успешно.
Сейчас специалисты будут продолжать запуски, проводить настройки, чистить форсунки. Запуск театрального фонтана запланирован на 1 мая. О дате начала светомузыальных шоу будет объявлено дополнительно. Остальные фонтаны города тоже начнут работать в мае.
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