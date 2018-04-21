Театральный фонтан в Перми начнёт работать 1 мая

Фонтан около Театра-Театр запустят 1 мая В администрации города рассказали, что замой оборудование было законсервировано: были отключены системы электроснабжения и водоснабжения, сняты форсунки и насосы. На днях прошёл первый тестовый запуск, который прошёл успешно.

Сейчас специалисты будут продолжать запуски, проводить настройки, чистить форсунки. Запуск театрального фонтана запланирован на 1 мая. О дате начала светомузыальных шоу будет объявлено дополнительно. Остальные фонтаны города тоже начнут работать в мае.