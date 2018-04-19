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Парламенты России и Белоруссии укрепят сотрудничество
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Парламенты России и Белоруссии укрепят сотрудничество 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Белоруссия и Россия на уровне парламентов будут продолжать укреплять экономическое, социальное, культурное сотрудничество, заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Николай Фёдоров в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в России Игорем Петришенко.
«Для России встречи с представителями Белоруссии всегда полезны и приятны. Сегодня мы наблюдаем, как наши отношения динамично развиваются. Увеличивается товарооборот, социальные и культурные обмены. Надеюсь, от этой встречи мы получим дополнительные импульсы и вдохновения», — сказал он. По словам парламентария, драйвером отношений Белоруссии и России является Форум регионов, который проходит в городах обеих стран, где заключаются новые коммерческие контракты и соглашения.
Игорь Петришенко отметил, что сегодняшнее развитие отношений — не предел и странам есть к чему стремится. «Я думаю, есть все предпосылки к ещё более активному сотрудничеству наших стран. Все наши отношения пронизаны тесными связями, и я рад, что парламентарии России и Белоруссии занимают активную позицию в улучшении этих связей», — сказал он.
Программа ежегодного Форума регионов России и Белоруссии предусматривает цикл официальных и деловых встреч на различных уровнях, в том числе межгосударственные мероприятия руководителей Белоруссии и России, заседание Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального Собрания России по межрегиональному сотрудничеству, заседание Совета делового сотрудничества.
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