В Кирове реформируют структуру городской администрации

Об этом в среду, 18 апреля, сообщил сити-менеджер Илья Шульгин. Проект реструктуризации будет рассмотрен на ближайшем заседании Кировской городской думы, передает Newsler.

Согласно пояснительной записке, теперь вопросы организационного, кадрового, протокольного обеспечения деятельности мэрии, а также противодействия коррупции, организации работы с обращениями граждан и организаций будет курировать замглавы городской администрации вместо первого заместителя мэра.

Вместо замглавы администрации по вопросам благоустройства, предпринимательства и ЖКХ вводится штатная единица первого заместителя главы кировской мэрии, который будет координировать работу замглавы городской администрации по инвестициям и замглавы по вопросам строительства и градостроительства.

В штатном расписании также появится новая ставка замглавы администрации по инвестициям. В его ведении будут вопросы инвестирования, эффективного управления, распоряжения и использования муниципального имущества.

Управление ЖКХ и управление благоустройства и транспорта ждет объединение. В единый орган также будут объединены управление делопроизводства и архива и управление организационной работы взаимодействия с общественными объединениями также объединят в департамент организационной работы и делопроизводства.

Отдел сельского хозяйства планируют объединить с управлением развития предпринимательства и потребительского рынка. Между тем мэр города будет осуществлять контроль за деятельностью отдела информационной работы.

Фото: пресс-служба администрации Кирова